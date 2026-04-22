IVREA – Una bomba carta è esplosa nel parcheggio del tribunale di Ivrea nella serata di ieri intorno alle 21. Il boato, avvertito chiaramente dai residenti della zona, ha generato numerose segnalazioni alle forze dell’ordine.

L’esplosione ha innescato un principio d’incendio che ha prodotto una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza. Nonostante la violenza del rumore — descritta sui social come una “forte esplosione” — non si registrano danni a persone né a strutture. Un bilancio rassicurante, dovuto anche al fatto che, al momento dello scoppio, gli uffici giudiziari erano già chiusi.

L’allarme è scattato grazie ad alcuni cittadini che, spaventati dal boato, hanno contattato tempestivamente le autorità. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale.

L’area è stata messa in sicurezza e sono ora in corso le indagini per chiarire la natura dell’episodio e individuare eventuali responsabili. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono i rilievi tecnici e la raccolta di testimonianze.

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