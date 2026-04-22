L’incontro tra i Governatori Cirio e Bucci e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

BRUXELLES – Questa mattina, in occasione di una missione istituzionale congiunta a Bruxelles, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sono stati ricevuti dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Al centro del vertice, le prossime politiche dell’Unione e il ruolo sempre più strategico che i territori e le Regioni devono ricoprire nelle decisioni comunitarie.

Quali i dossier sul tavolo?

L’incontro mattutino aveva come obiettivo fare il punto sui principali fascicoli aperti a Bruxelles. Sotto la lente di ingrandimento dei due governatori sono finiti temi cruciali per il tessuto produttivo e sociale piemontese e ligure: dal negoziato sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (Mff), alle sfide legate all’innovazione tecnologica e non solo, fino alla delicata questione della transizione energetica ed economica.

Le dichiarazioni

A sottolineare il peso geopolitico ed economico dell’alleanza tra Piemonte e Liguria è stato il governatore Alberto Cirio, che ha ribadito la necessità di mantenere un filo diretto con i vertici comunitari per tutelare lo sviluppo locale.

«Il confronto con i massimi vertici dell’Europa è per noi strategico e prezioso – ha dichiarato Cirio -. Il Nord Ovest italiano oggi è il motore del Paese e una delle zone più dinamiche dell’Europa. La collaborazione tra le nostre Regioni, in Europa e nel mondo, rappresenta la strategia corretta per rafforzare il nostro ruolo e il nostro coinvolgimento nei processi e nelle sfide del mercato globale».

La missione istituzionale dei due governatori è proseguita nel pomeriggio, spostandosi dal Parlamento agli uffici della Commissione Europea. In agenda, incontri tecnici di altissimo livello con la neo-commissaria per la Ricerca e l’Innovazione Ekaterina Zaharieva, il commissario per la Salute Olivér Várhelyi e il direttore generale della DG Connect, Roberto Viola.

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