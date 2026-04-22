Dai voti manipolati alla scelta degli arbitri: indagata la presidente della Federazione italiana danza sportiva, con lei il cuneese Galvagno

CUNEO – I nomi che si rincorrono sono noti, l’inchiesta è nuova. Così la Federazione italiana danza sportiva è finita nuovamente al centro di uno scandalo e risultano al momento essere quattro gli indagati: la presidente Laura Lunetta, i collaboratori Ferruccio Galvagno, Piercarlo Pilani e Ottavio Capelli. Per loro l’accusa è di “atti fraudolenti volti ad alterare i risultati delle competizioni sportive, incluse le gare dei campionati assoluti tenutesi a Riccione tra il 19 e il 22 febbraio 2026″.

Secondo quanto apprendiamo, inoltre, nei giorni scorsi sono state effettuate perquisizioni ai loro domicili e nella sede della Fidesm. Essendo finita al centro della bufera, ci si aspetta un passo indietro della presidente Lunetta che, però, “ha chiesto due o tre giorni per una pausa di riflessione”, come dichiarato da Luciano Buonfiglio, presidente del Coni.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, “Lunetta pare abbia fino a ore respinto l’idea di autosospendersi, ribadendo la propria intenzione di chiarire la correttezza del proprio operato e dichiarando fiducia nella magistratura. La federazione gestisce risorse pubbliche significative ed è recentemente entrata nell’ambito olimpico grazie al settore paralimpico: il Coni è chiamato a valutare rapidamente eventuali interventi”.

In questo quadro, la posizione di Lunetta assume un peso ancora maggiore. “La 54enne è diventata negli ultimi anni una delle figure più influenti del sistema sportivo nazionale. Dalla carriera di danzatrice al ruolo di dirigente, fino all’ingresso nella Giunta Coni e alla responsabilità del dipartimento pari opportunità, la sua ascesa è stata rapida e sostenuta anche da importanti appoggi istituzionali, in primis quello di Giovanni Malagò“.

Il ruolo di Ferruccio Galvagno

Ma un nome che salta sicuramente alla nostra attenzione è quella del cuneese Ferruccio Galvagno. L’uomo che, secondo chi indaga, avrebbe continuato a esercitare una influenza significativa all’interno della Federazione, muovendosi dietro le quinte. L’ipotesi, riporta il quotidiano, è che tra lui e Lunetta esistesse una collaborazione diretta nella gestione delle competizioni.

Ricordiamo, inoltre, che Galvagno nel 1996 è stato tra i soci fondatori della FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva, progetto che ha unificato 18 associazioni presenti sul territorio nazionale, finalizzato al riconoscimento del CONI. Il 21 gennaio 2001 è stato eletto presidente della FIDS che contava 22.750 tesserati e l’ha portata a 132.000 con un bilancio da poco più di 600.000 euro a quasi 8.000.000.

Nel 2011, però, la sua carriera nella danza sportiva ha subito un crollo: imputato in un processo sportivo per l’inchiesta denominata “Danzopoli” – sul presunto sistema di gare truccate nella danza sportiva italiana – al termine del quale gli è stata inflitta la radiazione. Nel 2018 ha beneficiato dell’amnistia deliberata dal consiglio federale della FIDS.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese