Nuovo focolaio di peste suina in un allevamento suinicolo, segnalato a Montechiaro d’Acqui

TORINO – Il totale dei positivi alla peste suina africana sui cinghiali sale a 2.079 casi. Cresce a 804 in Piemonte, salgono a 1.275 in Liguria. Diventano 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Nuovo caso in un allevamento in Piemonte

Mentre in Liguria sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali, tutte in provincia di Savona: due a Cairo Montenotte (sette in totale) e una a Dego (sette); In Piemonte è stata osservata una nuova positività sui cinghiali, in provincia di Asti a Bubbio (secondo caso).

Inoltre, a Montechiaro d’Acqui (AL) è stato segnalato e confermato un caso in un allevamento suinicolo.

Con il caso del suino in allevamento a Montechiaro d’Acqui, il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana sale a quota 196.

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