Partono i lavori per il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale Molinette di Torino

TORINO – Dopo oltre quindici anni di attesa, prende finalmente forma il percorso per il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale Molinette di Torino. Con l’avvio della Fase 0 del cantiere, parte ufficialmente la riorganizzazione degli spazi che porterà, nei prossimi due anni e mezzo, a un profondo rinnovamento del principale DEA della città e del Piemonte.

Il primo intervento concreto scatterà tra il 23 e il 24 aprile 2026, quando verrà smontato l’angiografo biplano attualmente in uso dalla Cardiologia universitaria, collocato al piano terra. I lavori prenderanno poi avvio lunedì 27 aprile e dureranno circa quattro mesi. L’obiettivo è liberare e adeguare gli ambienti della Cardiologia per consentire lo spostamento della tecnologia diagnostica, oggi situata nei locali destinati a essere interessati dalle successive fasi del progetto.

Durante questo periodo, le attività della sala angiografica verranno trasferite al terzo piano del Padiglione Clinica Medica, così da garantire la continuità delle prestazioni sanitarie.

Quali sono i passaggi?

Il progetto complessivo, dal valore di 13,56 milioni di euro, è stato definito attraverso il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) curato da SCR Piemonte. La pianificazione prevede una strategia di intervento che consentirà al Pronto soccorso delle Molinette di Torino di rimanere operativo per tutta la durata dei lavori, evitando uno spostamento esterno del servizio. Tuttavia, sarà inevitabile una rimodulazione delle attività e una temporanea riduzione della capacità ricettiva, oltre al trasferimento di alcune funzioni.

La Fase 0 rappresenta il passaggio preliminare più delicato: oltre allo spostamento dell’angiografo, sono previsti lo svuotamento dell’ala ovest, la realizzazione di un nuovo box triage esterno e la riorganizzazione temporanea di reparti strategici come il Pronto soccorso chirurgico e le aree dedicate ai pazienti critici.

Quanto durerà il cantiere?

A seguire partiranno le tre fasi principali del cantiere, con una durata complessiva stimata di circa due anni e mezzo. Tra le principali sfide evidenziate dalla direzione sanitaria figurano la gestione dei flussi — con circa 70.000 accessi annui al Pronto soccorso — la complessità degli interventi impiantistici e la necessità di mantenere separati i percorsi di cantiere da quelli sanitari per garantire sicurezza e continuità operativa.

In parallelo, è in fase di completamento il rifacimento delle rampe di accesso e la posa del nuovo manto stradale, con l’installazione di un sistema di illuminazione notturna.

“Stiamo rispettando tempi e promesse”, ha dichiarato Livio Tranchida, direttore generale del CDSS, sottolineando come il progetto rappresenti una priorità sin dal suo insediamento. L’obiettivo dichiarato è quello di modernizzare uno dei nodi più sensibili della sanità torinese senza interrompere il servizio.

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