Odio online e insulti sessisti: gli haters di Cristina Seymandi pagano fino a 5000 euro

TORINO – Non sono “troll senza volto”. Sono professionisti, padri di famiglia, figure pubbliche. E ora stanno pagando – letteralmente – per ciò che hanno scritto sui social.

Si chiude la prima fase della battaglia legale che ha coinvolto Cristina Seymandi, travolta da una valanga di insulti sessisti online dopo la separazione pubblica dall’imprenditore Massimo Segre nell’estate 2023.

Risarcimenti fino a 5.000 euro, decreti penali di condanna e un messaggio che va oltre le aule di tribunale: le parole scritte dietro uno schermo possono avere conseguenze reali.

Hater “insospettabili”: la faccia normale dell’odio online

L’inchiesta ha ribaltato uno stereotipo molto diffuso: quello del “leone da tastiera” marginale e isolato.

Gli indagati sono invece uomini italiani con profili apparentemente ordinari: insegnanti, imprenditori, commercianti, professionisti. Alcuni molto inseriti nella società civile, altri con ruoli istituzionali o associativi.

Sui social si presentano come persone comuni, spesso legate a valori familiari. Ma nei commenti hanno lasciato spazio a insulti violenti e sessisti rivolti a una donna esposta pubblicamente.

Dalla Croce Rossa al carcere: i profili che non ti aspetti

Le indagini della Polizia Postale hanno portato alla luce identità sorprendenti: un sindacalista, un vicepresidente di una sezione locale della Croce Rossa, un pensionato laureato e un agente della Polizia penitenziaria.

Tra loro anche figure dal profilo culturale elevato, come un esperto d’arte laureato a Ca’ Foscari e un editore napoletano già coinvolto in precedenti procedimenti per insulti sessisti.

Un mosaico che racconta una verità scomoda: l’odio online non nasce ai margini della società.

Perché succede: il meccanismo invisibile dell’odio sui social

Gli esperti parlano di un mix esplosivo: anonimato percepito, dinamiche di gruppo e stereotipi di genere ancora profondamente radicati.

Sui social, la distanza fisica abbassa le barriere morali. E così persone integrate, nel quotidiano irreprensibili, possono trasformarsi in autori di commenti offensivi e violenti.

Non è un fenomeno isolato, ma un comportamento che cresce insieme alla normalizzazione dell’aggressività digitale.

26 indagati e una svolta giudiziaria

Il caso coinvolge 26 persone e diverse procure italiane. Una svolta è arrivata dalla gip di Torino, che ha respinto la richiesta di archiviazione richiamando la direttiva europea 2024 sulla violenza di genere.

Una norma che rafforza la tutela contro l’istigazione all’odio basato sul genere e che dovrà essere pienamente recepita entro il 2027.

La battaglia di Cristina Seymandi

Cristina Seymandi, vittima di questa valanga di odio online, ha deciso di non lasciar perdere, di denunciare e di portare avanti la sua battaglia. Ha inoltre scritto un libro in cui racconta il suo percorso di sopravvivenza agli haters.

Un caso che può fare scuola

Oltre ai risarcimenti e alle condanne, questa vicenda segna un passaggio culturale.

Per la prima volta in Italia, un gruppo di persone è stato chiamato a rispondere in modo sistematico per insulti sessisti online. Un segnale chiaro: il web non è una zona franca.

E anche dietro uno schermo, le parole non restano senza conseguenze.

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