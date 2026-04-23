Online la graduatoria dell’Avviso pubblico dedicato a progetti di Economia Circolare del Comune di Torino con a disposizione oltre 1,8 milioni di euro

Sono stati diffusi gli esiti del bando per progetti di innovazione circolare ad impatto urbano – Cultura e imprenditorialità incardinate nell’economia circolare e nel tessuto urbano.

L’ Avviso Pubblico voleva selezionare progetti dedicati alla cultura e all’imprenditorialità incardinate nell’economia circolare e nel tessuto urbano, nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 ed era rivolto a progetti promossi da PMI e organizzazioni no profit, singolarmente o in partenariato (da 2 a 5 soggetti), che abbiano un impatto prevalente sulla Città di Torino.

Il bando dedicato all’economia circolare metteva a disposizione oltre 1,8 milioni di euro in contributi a fondo perduto destinati a PMI ed Enti del Terzo Settore che intendono sviluppare progetti di innovazione circolare

Al momento è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando ed estratti dei verbali della commissione giudicante costituita da personale del Comune di Torino. Sono stati ammessi 47 progetti di cui 17 ammessi, 15 idonei e 15 non idonei. Per ora non si hanno notizie dei contenuti dei progetti ammessi e degli altri progetti che hanno partecipato al bando

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