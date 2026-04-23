Tunnel di Tenda riaperto dal 24 aprile: ecco i nuovi orari

CUNEO – Si attendeva la decisione della Commissione Intergovernativa Italia-Francia sugli orari di riapertura del tunnel di Tenda il 25 aprile, che è chiuso dal 13 aprile per lavori. Anas ha comunicato poco fa le fasce orarie di transito a partire da venerdì 24 aprile.

Per consentire l’avvio degli spostamenti in vista della festività di sabato, la riapertura del collegamento è stata anticipata – rispetto alla pianificazione iniziale – a venerdì 24 aprile, con apertura al traffico dalle 18:00 alle 21:00. A partire da sabato 25 aprile : dal lunedì al venerdì compreso tunnel aperto al traffico nelle due fasce orarie giornaliere 6:00 – 8:00 e 18:00 – 21:00. Il sabato, la domenica e durante i giorni festivi italiani il tunnel sarà aperto in maniera continuativa dalle 6:00 alle 21:00.

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