Senza biglietto, insegue e prende a testate il capotreno di un Intercity Torino-Salerno

TORINO – Nella giornata di venerdì 24 aprile, il viaggio dell’Intercity 510 partito da Torino e diretto a Salerno è stato bruscamente interrotto a causa di una brutale aggressione ai danni di un capotreno. A finire in manette, con l’accusa di aver colpito il ferroviere con una testata, è stato un passeggero di 31 anni originario di Torino.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la miccia è scattata durante i normali controlli dei titoli di viaggio. Alla richiesta del capotreno di esibire il biglietto, il 31enne – che ne era sprovvisto – ha reagito in modo aggressivo, coprendo il controllore di urla e insulti.

Per evitare che la tensione degenerasse, il ferroviere ha scelto di allontanarsi verso un’altra carrozza. L’aggressore, tuttavia, non si è placato. Ha invece inseguito il capotreno nel vagone adiacente e, cogliendolo di sorpresa, lo ha colpito violentemente al volto con una testata.

Convoglio fermato a Sestri Levante: scattano le manette

A seguito dell’aggressione, la marcia del treno è stata immediatamente interrotta alla stazione ligure di Sestri Levante, dove ad attendere il convoglio c’erano i Carabinieri. Grazie anche al provvidenziale supporto di alcuni passeggeri presenti nella carrozza, i militari sono riusciti a individuare e bloccare tempestivamente il 31enne torinese. L’uomo è stato dichiarato in arresto e successivamente trasferito nel carcere di Marassi a Genova.

Il capotreno, ferito al capo, è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, dove è stato medicato per un trauma cranico.

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