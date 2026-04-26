29enne accoltellato alla gola in Barriera di Milano: è grave

TORINO – Intorno alle 5:30 di questa mattina, domenica 26 aprile, le volanti della Polizia e i mezzi del 118 sono intervenuti in largo Giulio Cesare, in Barriera di Milano, a seguito di una segnalazione per una violenta rissa in strada. Giunti sul posto, i soccorritori si sono trovati di fronte ad un giovane di 29 anni che giaceva a terra gravemente ferito. È stato colpito da diversi fendenti, di cui uno particolarmente preoccupante all’altezza della gola.

Le indagini

I sanitari del 118 hanno immediatamente prestato le prime cure al ragazzo, tamponando le ferite sul posto per poi trasportarlo d’urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Nel frattempo, l’area è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine.

Le indagini per fare luce sulla vicenda sono ora affidate alla Polizia di Stato, che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare i responsabili del brutale accoltellamento.

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