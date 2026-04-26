Ivrea in canoa: dall’1 al 3 maggio 2026 la World Ranking Competition sulla Dora Baltea

IVREA – Lo Stadio della Canoa di Ivrea si prepara ad alzare il sipario su una stagione sportiva di caratura internazionale. Infatti, da venerdì 1 fino a domenica 3 maggio, le sfidanti acque della Dora Baltea faranno da palcoscenico alla ICF-World Ranking Competition, l’attesa tappa del circuito mondiale che porterà in Piemonte i migliori atleti provenienti dai cinque continenti.

Il programma

L’evento, organizzato sotto l’egida della International Canoe Federation (ICF) e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, metterà in palio punti fondamentali per il piazzamento nel ranking globale, sia nelle categorie maschili che in quelle femminili.

Il weekend agonistico si articolerà in tre intense giornate di competizioni:

Venerdì 1° maggio: apertura ufficiale con le gare di Slalom di 4° livello.

Sabato 2 maggio: la scena sarà tutta per la Slalom World Ranking Competition .

Domenica 3 maggio: chiusura adrenalinica con la spettacolare Kayak Cross World Ranking Competition.

Assistere alle gare allo Stadio della Canoa offrirà al pubblico un’esperienza totalmente immersiva. Gli spettatori potranno seguire le discese e le evoluzioni dei campioni a pochissimi metri di distanza, direttamente dalle sponde del canale. Tra una manche e l’altra, l’evento rappresenterà anche una vetrina turistica d’eccellenza per passeggiare nel centro storico di Ivrea, orgoglio piemontese e città Patrimonio Mondiale UNESCO.

Il calendario fino a ottobre

La tappa mondiale di maggio farà da apripista a un fitto calendario di appuntamenti che animeranno Ivrea fino all’autunno inoltrato. Il 6 e 7 giugno l’impianto accoglierà le promesse del circuito giovanile con l’ECA Junior Slalom CUP, mentre il 22 agosto sarà la volta dei Campionati Italiani di Slalom Seniores e Kayak Cross (quest’ultimo con una suggestiva gara in notturna). Il momento clou della stagione arriverà alla fine dell’estate, dal 23 al 27 settembre, con gli attesissimi Campionati Europei Assoluti di specialità, per poi congedarsi prima della pausa invernale il 17 e 18 ottobre con le gare regionali di Slalom e Discesa.

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