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Finisce 0-0 fra poche emozioni lo scontro fra Milan e Juventus

Tutto invariato in classifica

Pubblicato

34 secondi fa

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Si chiude 0-0 con poche emozioni lo scontro diretto fra Milan e Juventus per la Champions con il distacco in classifica che resta invariato a 3 punti tra i rossoneri terzi e la Juventus quarta.

Nella prima mezz’ora una sola conclusione, di Fofana, fuori.

Al 36′ Thuram segna su invito di Conceiçao ma la rete è annullata per fuorigioco.

Nella ripresa Saelemaekers colpisce la traversa.

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