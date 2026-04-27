SportTorino
Finisce 0-0 fra poche emozioni lo scontro fra Milan e Juventus
Tutto invariato in classifica
Si chiude 0-0 con poche emozioni lo scontro diretto fra Milan e Juventus per la Champions con il distacco in classifica che resta invariato a 3 punti tra i rossoneri terzi e la Juventus quarta.
Nella prima mezz’ora una sola conclusione, di Fofana, fuori.
Al 36′ Thuram segna su invito di Conceiçao ma la rete è annullata per fuorigioco.
Nella ripresa Saelemaekers colpisce la traversa.
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