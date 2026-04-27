Cosa sappiamo dell’inchiesta sugli arbitri che coinvolge Rocchi e sta travolgendo il calcio italiano

TORINO – L’inchiesta che sta investendo il sistema arbitrale italiano – con al centro il designatore Gianluca Rocchi – è una delle più delicate degli ultimi anni, perché tocca il cuore dell’organizzazione delle partite di Serie A. È però fondamentale partire da un punto: siamo ancora nella fase delle indagini, non delle sentenze. Le accuse sono gravi, ma devono essere dimostrate.

Che cos’è l’inchiesta e da dove nasce

L’indagine è condotta dalla Procura di Milano e riguarda ipotesi di frode sportiva legate alle stagioni di Serie A 2023-24 e 2024-2025.

Secondo gli inquirenti, il sistema di designazione arbitrale e alcune decisioni VAR potrebbero essere state alterate o influenzate in modo improprio.

A far riemergere il caso sarebbe stata anche una segnalazione (in precedenza archiviata in sede sportiva) che ha spinto la magistratura ordinaria a riaprire il fascicolo.

Le accuse: cosa viene contestato a Rocchi

Le ipotesi principali sono tre:

1. Manipolazione delle designazioni arbitrali

Rocchi, in qualità di designatore, avrebbe:

scelto alcuni arbitri ritenuti “favorevoli” a determinate squadre

influenzato le assegnazioni in partite chiave

Un esempio citato riguarda una partita Bologna-Inter del 2025.

2. Interferenze sul VAR

L’accusa più delicata riguarda il sistema VAR:

Rocchi avrebbe interferito direttamente nelle decisioni

in un caso (Udinese-Parma) avrebbe spinto per una revisione che ha portato a un rigore

Se confermato, sarebbe un punto molto grave perché il VAR dovrebbe essere indipendente.

3. Gestione “strategica” degli arbitri nelle competizioni

Un’altra accusa riguarda:

la scelta di alcuni arbitri in Coppa Italia

con l’obiettivo di condizionare le designazioni successive (ad esempio per una finale)

Chi sono le persone coinvolte

Al momento:

Gianluca Rocchi → principale indagato

→ principale indagato Andrea Gervasoni → supervisore VAR, anch’egli indagato

→ supervisore VAR, anch’egli indagato alcuni arbitri coinvolti come testimoni o potenziali indagati (es. Daniele Paterna)

Entrambi i dirigenti si sono autosospesi per non interferire con le indagini.

Le squadre sono coinvolte?

Qui bisogna essere molto chiari: Si parla di presunti favori verso l’Inter ma non ci sono accuse formali al club.

Il presidente Giuseppe Marotta ha espresso sorpresa per le notizie e totale estraneità della società.

Al momento quindi:

nessuna squadra è indagata

nessuna società rischia sanzioni dirette

Cosa rischiano Rocchi e gli arbitri

Dipende da due binari distinti:

Giustizia penale (Procura ordinaria)

Se venisse provata la frode sportiva:

rischio di processo penale

possibili pene (anche detentive, nei casi più gravi)

Giustizia sportiva (FIGC)

Parallelamente può intervenire la FIGC riaprendo il caso (ed in effetti sono già stati chiesti gli atti alla Procura di Milano)

Le sanzioni possibili includono:

squalifiche o radiazioni

sospensione dai ruoli arbitrali

inibizione a ricoprire incarichi

L’AIA e la FIGC: cosa sta succedendo

L’inchiesta colpisce direttamente:

AIA (Associazione Italiana Arbitri)

la Commissione Arbitri Nazionale (CAN), che gestisce le designazioni

Effetti immediati:

autosospensione dei vertici

necessità di garantire continuità nelle designazioni

forte pressione mediatica e istituzionale

La FIGC, al momento senza guida (le elezioni ci saranno il 22 giugno), segue la vicenda ma attende gli sviluppi giudiziari prima di intervenire formalmente.

Ci sono invece dichiarazioni del ministro dello sport Andrea Abodi, che ha detto che se tutto fosse confermato ci saranno conseguenze pesanti (commissariamento della FIGC?)

Le squadre rischiano qualcosa?

Ad oggi: no, salvo nuovi sviluppi.

Le società rischierebbero solo se emergessero:

contatti diretti con i designatori

tentativi di influenzare arbitri

È esattamente ciò che accadde nello scandalo Calciopoli, quando i club furono puniti con retrocessioni e penalizzazioni. Ma al momento non siamo a quel livello.

Perché si parla già di “nuova Calciopoli”

Il paragone nasce per tre motivi:

coinvolgimento dei designatori arbitrali

sospetti su condizionamento delle partite

centralità del sistema arbitrale

Ma ci sono differenze importanti: in particolare al momento non emergono reti organizzate tra club e arbitri.

Conclusione

Questa vicenda è potenzialmente molto seria perché:

riguarda l’imparzialità del sistema arbitrale

colpisce i vertici dell’organizzazione

Ma siamo ancora nella fase iniziale: non ci sono condanne, non ci sono club coinvolti ufficialmente e molte accuse devono essere verificate.

Il rischio di uno scandalo sistemico esiste, ma al momento non ci sono elementi per parlare di una nuova Calciopoli.

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