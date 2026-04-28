Via libera al rendiconto 2025 di Torino: approvato dopo una seduta protratta fino alle cinque di mattina

TORINO – Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2025 al termine di una seduta fiume, iniziata nel pomeriggio e conclusa intorno alle cinque del mattino. Il provvedimento, illustrato in aula dall’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli, ha ottenuto 23 voti favorevoli.

A sostenere la delibera sono stati i gruppi di maggioranza: Partito Democratico, AD-DemoS, Sinistra Ecologista, Torino Domani, Moderati e +Europa-Radicali.

Dal punto di vista contabile, il documento certifica un risultato di amministrazione pari a poco più di 1 miliardo di euro (1.019.807.000), mentre il fondo di cassa al 31 dicembre 2025 si attesta a circa 438,8 milioni di euro.

Prosegue inoltre il piano di rientro dal disavanzo: per l’anno 2025 è stata ripianata integralmente la quota prevista, pari a circa 55,6 milioni di euro. Lo stato patrimoniale dell’ente chiude infine in pareggio, attestandosi su un valore complessivo di circa 12 miliardi di euro.

L’approvazione del rendiconto rappresenta un passaggio chiave per la gestione finanziaria dell’ente, certificando gli equilibri di bilancio e l’andamento dei conti pubblici nell’ultimo anno.

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