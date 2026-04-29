Seguici su

SportTorino

Torino cade 59-56 a Cremona, finisce qui la stagione della Reale Mutua

Per la squadra torinese cala inesorabilmente il sipario sulla stagione 2025/2026.
Chiara Scerba

Pubblicato

49 secondi fa

il

CREMONA  – Al termine di una vera e propria battaglia sportiva, la Reale Mutua Basket Torino cede il passo sul parquet del PalaRadi. La Ferraroni Juvi Cremona si impone per 59-56, condannando i gialloblù all’eliminazione al primo turno dei play-in di Serie A2.

Per approfondire:

Fino all’ultimo respiro

È stata una gara secca all’insegna della tensione e degli errori, dove le difese hanno nettamente prevalso sugli attacchi. Nei possessi decisivi degli ultimi minuti è mancata la lucidità necessaria per piazzare la zampata vincente.

I tre punti di scarto finali (59-56) raccontano di un match in bilico fino agli ultimi istanti, dove a fare la differenza sono stati i dettagli e la freddezza nei momenti cruciali.

Per Torino è tempo di bilanci

Con questo risultato, i padroni di casa della Juvi Cremona staccano il pass per il secondo turno di spareggio e si preparano alla trasferta di domenica 3 maggio sul campo di Avellino.

Per la squadra torinese, invece, cala inesorabilmente il sipario sulla stagione 2025/2026. L’eliminazione immediata dalla postseason chiude un’annata fatta di alti e bassi. Ora il tempo delle riflessioni e dei bilanci per programmare il futuro della pallacanestro sotto la Mole.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *