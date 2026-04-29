Torino cade 59-56 a Cremona, finisce qui la stagione della Reale Mutua

CREMONA – Al termine di una vera e propria battaglia sportiva, la Reale Mutua Basket Torino cede il passo sul parquet del PalaRadi. La Ferraroni Juvi Cremona si impone per 59-56, condannando i gialloblù all’eliminazione al primo turno dei play-in di Serie A2.

Fino all’ultimo respiro

È stata una gara secca all’insegna della tensione e degli errori, dove le difese hanno nettamente prevalso sugli attacchi. Nei possessi decisivi degli ultimi minuti è mancata la lucidità necessaria per piazzare la zampata vincente.

I tre punti di scarto finali (59-56) raccontano di un match in bilico fino agli ultimi istanti, dove a fare la differenza sono stati i dettagli e la freddezza nei momenti cruciali.

Per Torino è tempo di bilanci

Con questo risultato, i padroni di casa della Juvi Cremona staccano il pass per il secondo turno di spareggio e si preparano alla trasferta di domenica 3 maggio sul campo di Avellino.

Per la squadra torinese, invece, cala inesorabilmente il sipario sulla stagione 2025/2026. L’eliminazione immediata dalla postseason chiude un’annata fatta di alti e bassi. Ora il tempo delle riflessioni e dei bilanci per programmare il futuro della pallacanestro sotto la Mole.

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