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Finisce in un canale dopo essere uscito di strada con l’auto tra Bra e Cavallermaggiore: 48enne in codice rosso

Ha riportato diversi traumi, è ricoverato al Cto di Torino

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12 secondi fa

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TORINO – Un uomo di 48 anni è ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino dopo essere rimasto vittima di un sinistro stradale.

Per approfondire:

Cosa è successo

Secondo quanto appreso, nella mattinata di oggi l’uomo alla guida della propria automobile è finito fuori strada lungo la Sp 48 in borgata Quinto Bianco in zona Madonna del Pilone nel territorio di Cavallermaggiore, finendo la propria corsa in un canale. Il conducente, 48enne, è rimasto ferito e una volta soccorso è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino in codice rosso: ha riportato diversi traumi.

Sul luogo del sinistro, oltre al personale sanitario del 118, anche i vigili del fuoco di Bra per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e stabilire le cause del sinistro.

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