Duro messaggio di Repole per il Primo Maggio: giusto affidare il futuro lavorativo all’industria delle armi?

TORINO – C’è una domanda, semplice solo in apparenza, che attraversa il messaggio per il Primo Maggio dell’arcivescovo di Torino, Roberto Repole: “Ci va bene così?”. È una domanda che pesa, perché arriva in un momento storico in cui il lavoro – da sempre diritto, dignità e speranza – rischia di intrecciarsi sempre più con l’industria della guerra.

Nel suo intervento per la Festa del Lavoro, celebrata nella memoria di San Giuseppe Artigiano, Repole non si limita a una riflessione spirituale. Punta dritto a un nodo concreto e scomodo: il futuro occupazionale del Piemonte può davvero poggiare sulla crescita delle aziende legate alla produzione militare?

Un’economia che cresce sulle guerre altrui

Il punto di partenza è un dato difficilmente contestabile: dopo anni di crisi industriale, il territorio piemontese cerca nuove traiettorie di sviluppo. In questo scenario, il comparto della difesa – o, come sottolinea Repole, più realisticamente “industria delle armi” – appare in espansione. Porta investimenti, commesse, posti di lavoro.

Ma a quale prezzo?

Il cardinale parla senza giri di parole di un “mercato degli ordigni di morte” in crescita, alimentato dai conflitti globali. È proprio qui che si inserisce l’inquietudine: il benessere locale può dipendere da guerre combattute altrove? È accettabile che l’occupazione aumenti perché, in qualche parte del mondo, si combatte e si muore?

Il dilemma morale: lavoro a ogni costo?

Repole evita semplificazioni. Riconosce la fragilità di chi è senza lavoro e non può permettersi di scegliere: “Nessuno può pretendere che i disoccupati rifiutino le occasioni”. È un passaggio cruciale, che sposta il peso della responsabilità dal singolo alla collettività.

Il vero interrogativo, infatti, riguarda il modello di sviluppo: una società può accettare qualsiasi tipo di lavoro, purché generi occupazione?

La riflessione chiama in causa tutti: istituzioni, imprese, cittadini. Non è una critica a chi lavora, ma a un sistema che rischia di normalizzare un’economia fondata sulla produzione di strumenti di distruzione.

Torino: da città dell’auto a città delle armi?

La provocazione più forte arriva sul piano simbolico e identitario. Torino è stata per decenni la città dell’automobile, dell’industria manifatturiera capace di costruire mobilità e progresso. Oggi, chiede Repole, vuole trasformarsi nella “città delle armi”?

Non è solo una questione economica, ma culturale e politica. Significa decidere quale immagine di sé vuole avere un territorio e quale eredità lasciare alle generazioni future.

Pace e lavoro: un legame inseparabile

Nel messaggio emerge una convinzione netta: non si può separare il lavoro dalla pace. Cercare occupazione attraverso la produzione bellica significa, secondo Repole, tenere insieme due logiche opposte: costruire la vita da una parte e contribuire alla distruzione dall’altra.

In questo senso, l’arcivescovo richiama anche le parole di Leone XIV, sottolineando che non basta invocare la pace: serve la volontà concreta di ridurre e fermare la produzione di armi.

Una discussione aperta, non ideologica

Il valore del messaggio sta forse proprio qui: non offre soluzioni immediate, ma invita a un confronto collettivo. Repole non propone divieti né ricette semplici. Chiede piuttosto di fermarsi, riflettere, discutere insieme.

Quale sviluppo vogliamo?

Quale lavoro consideriamo davvero “degno”?

E soprattutto: possiamo costruire il futuro del Piemonte senza legarlo, almeno in parte, all’economia della guerra?

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