E’ nato Protagonisti Insieme: il giornale online dedicato all’invecchiamento attivo

È stato presentato in occasione della Giornata dell’Invecchiamento Attivo 2026 in Piemonte Protagonisti Insieme www.protagonistiinsieme.it, il nuovo giornale online dedicato agli over 65 e co-progettato insieme a loro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una visione innovativa e positiva della terza età, valorizzando il ruolo attivo delle persone anziane nella società. Non più semplici destinatari di servizi e informazione, ma protagonisti nella costruzione di contenuti e narrazioni.

Protagonisti Insieme si distingue per il suo approccio partecipativo: gli over 65 sono coinvolti direttamente nella definizione dei temi e nella produzione editoriale, contribuendo a realizzare un giornale vicino ai loro interessi, bisogni e linguaggi.

Il progetto punta a offrire contenuti di qualità — informativi, culturali e sociali — accessibili e di facile lettura, favorendo al contempo inclusione, senso di comunità e cittadinanza attiva. Accanto alla testata online, sono previsti percorsi formativi dedicati alla media literacy, con incontri in presenza e online. L’obiettivo è fornire agli over 65 strumenti utili per orientarsi nel panorama informativo contemporaneo, sviluppando capacità critiche e competenze digitali.

Il progetto rappresenta l’evoluzione di un lavoro avviato dal Coordinamento delle Università popolari e della Terza Età del Piemonte insieme a Torino Valley OdV, impegnata nelle attività non profit legate a Novajo Scarl. Protagonisti Insieme è realizzato con il contributo della Regione Piemonte nell’ambito delle attività per favorire l’invecchiamento attivo .

Tra le iniziative precedenti della collaborazione figura Seniores Online, piattaforma sociale nata per promuovere relazioni, informazione e conoscenza tra gli anziani, sostenuta dalla Regione Piemonte nell’ambito dei programmi per l’invecchiamento attivo. A questa si è affiancato Seniorsophia, progetto sviluppato con Unitre Torino Metropolis per avvicinare i senior ai temi della contemporaneità, tra cui scienza, digitale e sostenibilità. Memorie di Libertà ha voluto raccontare la Resistenza per celebraregli 80 anni del 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

L’esperienza di Seniores Online ha ottenuto visibilità anche a livello internazionale, partecipando al SilverEco & Ageing Well International Festival di Cannes e venendo selezionata tra i candidati ai SilverEco & Ageing Well International Awards 2025, nella categoria Silver Citizenship e Social Connection.

Il progetto si inserisce nel contesto della crescente Silver Economy, che comprende prodotti e servizi rivolti alla popolazione over 65. Un settore strategico per l’economia italiana, con un peso stimato tra il 16,6% e il 19,7% del PIL e importanti prospettive di sviluppo occupazionale. Con Protagonisti Insieme si rafforza l’idea di un invecchiamento attivo come risorsa per la società. Il giornale si propone come uno spazio aperto e inclusivo, capace di dare voce a una generazione che continua a contribuire in modo significativo alla vita culturale e sociale del Paese.

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