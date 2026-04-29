Casale Monferrato: rapina la sala slot armato di un tagliaunghie, arrestato 23enne

CASALE MONFERRATO – A Casale Monferrato, una rapina dai contorni quasi surreali si è conclusa nella notte con l’arresto in flagranza di un ragazzo di 23 anni. A fermarlo sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, intervenuti subito dopo il blitz del giovane.

L’irruzione e la reazione del titolare

L’episodio si è consumato all’interno della sala slot “Royal Gaming”, situata in corso Valentino. Il 23enne ha fatto irruzione nel locale minacciando il titolare per farsi consegnare l’incasso. L’arma utilizzata per l’intimidazione, tuttavia, non era una pistola o un coltello a serramanico, bensì la piccola lama di un tagliaunghie.

Nonostante la minaccia improvvisata, il rapinatore è riuscito ad arraffare 10 euro dalla cassa. A quel punto, però, è scattata la reazione del proprietario della sala slot: il 41enne non si è lasciato intimorire e, impugnando un bastone, ha affrontato il malvivente riuscendo a metterlo in fuga e a sventare danni peggiori.

La fuga nei distributori automatici

La corsa del 23enne è durata pochissimo. L’allarme tempestivo ha permesso ai Carabinieri di far scattare immediatamente le ricerche nella zona. I militari hanno rintracciato il fuggitivo a poche centinaia di metri di distanza, mentre cercava maldestramente rifugio all’interno di un locale adibito a distributori automatici aperti h24.

L’episodio si è concluso fortunatamente senza alcun ferito. Il giovane è stato arrestato e, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vercelli, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere del reato.

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