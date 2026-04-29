A poco più di un’ora da Torino c’è una “muraglia naturale” spettacolare: dove si trova

VAL PELLICE – Una parete rocciosa imponente, chilometri di sentieri e un paesaggio che ricorda scenari dolomitici.

Eppure non siamo nelle Dolomiti, ma in uno degli angoli più sorprendenti del Piemonte.

Il luogo è la Rocca Sbarua, nel territorio della Val Pellice, meta sempre più apprezzata da escursionisti e appassionati di natura.

Un paesaggio unico in Piemonte

La Rocca Sbarua è una delle falesie più note della regione, una vera e propria “muraglia” di roccia che si innalza tra boschi e vallate.

Ci troviamo in Val Pellice, un’area meno frequentata rispetto ad altre valli alpine, ma ricca di percorsi e panorami di grande impatto.

Tra escursioni e arrampicata

La zona è conosciuta anche a livello internazionale per l’arrampicata sportiva, ma offre numerose possibilità anche per chi preferisce camminare.

I sentieri permettono di:

raggiungere punti panoramici

attraversare boschi e radure

osservare la parete rocciosa da diverse prospettive

Un balcone naturale sulla valle

Uno degli aspetti più apprezzati è la vista: dai punti più aperti si può osservare l’intera valle e, nelle giornate limpide, spingersi con lo sguardo fino alla pianura.

Un contesto ideale per chi cerca una gita fuori porta immersa nella natura, senza allontanarsi troppo dalla città.

Facile da raggiungere da Torino

La vicinanza con Torino rende questa meta particolarmente accessibile: poco più di un’ora di auto per trovarsi in un ambiente completamente diverso.

Un aspetto che negli ultimi anni ha contribuito a far crescere l’interesse verso la Val Pellice.

Una meta ancora poco affollata

Nonostante le sue caratteristiche, la Rocca Sbarua resta una destinazione relativamente tranquilla, soprattutto nei giorni feriali.

Una qualità sempre più ricercata da chi vuole evitare le località più congestionate.

Quando visitarla

Primavera e autunno sono i periodi ideali per le escursioni, mentre l’estate offre temperature più fresche rispetto alla città.

In ogni stagione, la varietà del paesaggio garantisce esperienze diverse.

Una scoperta a portata di mano

Il Piemonte continua a riservare sorprese anche a pochi chilometri da Torino.

La Rocca Sbarua è una di queste: un luogo capace di unire natura, sport e panorami in un’unica esperienza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese