Torino, boom di presenze per il ponte del 1° maggio: hotel verso l’85% di occupazione

TORINO – Torino si avvia a vivere un ponte del 1° maggio all’insegna del turismo, con numeri che confermano un trend positivo ormai consolidato. Secondo le prime rilevazioni di Federalberghi Torino, l’occupazione delle camere dovrebbe attestarsi tra l’80% e l’85%, segnando una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante nel 2025 il calendario offrisse un giorno di vacanza in più.

Un dato che rafforza la percezione della città come meta sempre più solida e attrattiva, capace di intercettare flussi turistici anche in contesti non particolarmente favorevoli. Il risultato si inserisce infatti in una dinamica positiva già osservata negli ultimi anni durante i ponti primaverili, diventati ormai appuntamenti strategici per il comparto ricettivo.

Cosa porta turisti a Torino?

A sostenere questa crescita contribuisce una combinazione di fattori. In primo luogo, le condizioni meteo favorevoli, che incentivano gli spostamenti e le visite nelle città d’arte. A questo si aggiunge l’appeal culturale di Torino, sempre più riconosciuta come destinazione completa, capace di offrire musei, eventi e percorsi enogastronomici. Non manca poi il richiamo degli eventi sportivi, come il match domenicale della Juventus, capace di attrarre tifosi e visitatori.

Determinante è anche il consolidarsi del fenomeno del “city break”, una modalità di viaggio breve ma intensa che negli ultimi anni ha premiato le destinazioni urbane. Torino, in questo senso, si posiziona come una scelta ideale per chi cerca un’esperienza concentrata ma ricca di contenuti.

Un calendario favorevole

A incidere sull’aumento delle presenze rispetto al 2025 è inoltre la particolare configurazione del calendario: la maggiore distanza tra il ponte di Pasqua e quello del 1° maggio, unita all’assenza di un weekend lungo per la Festa della Liberazione, ha spinto molti turisti a concentrare i propri spostamenti proprio sulla Festa dei Lavoratori.

“I dati che stiamo registrando sono molto positivi e rappresentano una conferma del lavoro sinergico portato avanti in questi anni dal sistema turistico-ricettivo torinese, insieme alle istituzioni e agli stakeholder del territorio”, sottolinea Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. “È un risultato che premia l’impegno quotidiano degli operatori e la qualità dell’offerta cittadina, capace di attrarre visitatori in ogni periodo dell’anno”.

Borio evidenzia anche come, nonostante un contesto internazionale ancora complesso, non si registrino al momento ripercussioni dirette sui flussi turistici. Anzi, si intravede una possibile tendenza: “È plausibile che, soprattutto per quanto riguarda i turisti italiani, si stia rafforzando una preferenza per il turismo interno”.

In questo scenario, Torino si conferma una destinazione competitiva, capace di intercettare pubblici diversi e di offrire un’esperienza completa. Il ponte del 1° maggio, dunque, si preannuncia non solo come un banco di prova positivo per il settore, ma anche come l’ennesima conferma di una crescita ormai strutturale del turismo in città.

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