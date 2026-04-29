TORINO – Su Torino la giornata di giovedì 30 aprile sarà segnata da una fase iniziale instabile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge al mattino, seguita da un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Il quadro meteorologico riflette l’allontanamento di una circolazione depressionaria, che lascerà spazio a condizioni più stabili già dal pomeriggio e soprattutto in serata.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli diffuse

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli precipitazioni diffuse ma generalmente di scarsa intensità. Sono attesi accumuli complessivi intorno ai 2 mm, segno di fenomeni modesti ma diffusi. Le temperature minime si attesteranno sui 12°C, mentre i venti tesi da Nordest renderanno il clima più fresco e dinamico.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

Con il passare delle ore la situazione tenderà a migliorare: le piogge si esauriranno gradualmente e la nuvolosità inizierà a diradarsi, lasciando spazio a schiarite via via più ampie. Le temperature massime raggiungeranno i 16°C, mantenendosi su valori contenuti ma in linea con una fase di transizione atmosferica. I venti, ancora presenti, si attenueranno diventando moderati dai quadranti nord-orientali. Lo zero termico, intorno ai 2514 metri, conferma la presenza di aria relativamente fresca in quota.

Sera: ritorno a condizioni asciutte

In serata il miglioramento sarà più evidente, con cessazione completa delle precipitazioni e un cielo che tenderà a diventare poco nuvoloso o parzialmente sereno. Una fase di stabilità che anticipa un cambio di scenario più duraturo nei giorni successivi. L’intero Nord-Ovest è interessato da un graduale miglioramento: la perturbazione responsabile delle piogge si allontana verso est, lasciando spazio a condizioni più stabili, pur con residua nuvolosità.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 1 maggio: soleggiato e stabile, clima in netto miglioramento;

soleggiato e stabile, clima in netto miglioramento; Sabato 2 maggio : ancora bel tempo prevalente, ideale per attività all’aperto;

: ancora bel tempo prevalente, ideale per attività all’aperto; Domenica 3 maggio: possibile presenza di velature sparse, ma senza piogge.

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