Torino, spacca con un calcio lo specchietto di una auto parcheggiata davanti alla chiesa: fermato

TORINO – È stato fermato da un agente fuori servizio della polizia locale di Torino l’uomo che, visibilmente alterato, ha spaccato lo specchietto di una vettura parcheggiata davanti a una chiesa.

Cosa è successo

È successo tutto nel pomeriggio di sabato 25 aprile, poco dopo la cerimonia delle prime comunioni, davanti alla Basilica di Maria Ausiliatrice. Qui, in piazza, famiglie e bambini si trovavano per scattare le foto-ricordo quando un uomo in stato di alterazione ha spaccato con un calcio lo specchietto di un’auto parcheggiata sulla via, in direzione di via Cigna, spaventandoli.

L’uomo, un 37 enne senza fissa dimora, aveva già infastidito alcuni dei presenti senza che le sue provocazioni venissero raccolte. Qualche minuto dopo, dirigendosi verso via Cigna, ha sferrato un calcio al retrovisore di una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata a lato della strada. La rottura dello specchietto, rimasto a penzoloni solo più attaccato ad alcuni fili elettrici, ha causato un forte rumore, destando l’allarme delle persone presenti.

Sulla piazza si trovava anche un agente della polizia locale fuori servizio che si è così subito diretto verso di lui, qualificandosi. L’uomo si è dato alla fuga, ma l’agente lo ha raggiunto in via Cigna dove, con l’aiuto di un collega motociclista del Reparto Radiomobile sopraggiunto nel frattempo, lo ha fermato. Dalla centrale operativa è stata inviata una pattuglia per accompagnare l’uomo al Comando di via Bologna, dove è stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza.

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