Accoltella l’edicolante che sta rapinando, poi si rifugia dalla famiglia nell’Alessandrino: fermato un 15enne

ALESSANDRIA – È un ragazzo di 15 anni della provincia di Alessandria, identificato dai carabinieri di Savona, il responsabile di una violenta rapina ai danni di un edicolante.

La rapina

La rapina risale al 27 aprile, quando il 15enne ha tentato di rapinare un edicolante a Borghetto Santo Spirito cercando di portargli via l’incasso; il titolare è stato anche aggredito fisicamente dal ragazzo con un coltello, riportando ferite al capo, a una spalla e al ventre. La vittima, ha reagito nonostante fosse ferita e il ragazzo si è dato alla fuga.

Il minorenne, dopo quanto successo, si è rifugiato a casa dei familiari in provincia di Alessandria e i carabinieri di Borghetto Santo Spirito sono riusciti a rintracciarlo e localizzarlo nella stessa serata dell’evento.

Le indagini condotte dalla Stazione carabinieri di Borghetto Santo Spirito, supportata dai militari della Sezione Operativa della Compagnia carabinieri di Albenga, hanno permesso di identificare il presunto autore del reato anche grazie alla testimonianza della vittima e di alcune persone e grazie al sistema di videosorveglianza nell’area che hanno documentato le fasi dell’aggressione.

I carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno poi fornito pieno supporto, permettendo anche di rintracciare il minorenne e di recuperare gli abiti che indossava al momento del fatto, che sono stati posti sotto sequestro come fonti di prova.

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