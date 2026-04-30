Inizia il percorso di cessione de La Stampa verso la newco di gruppo SAE

E’ iniziata la serie di atti formali per il trasferimento del ramo d’azienda della Stampa da GEDI alla newco che probabilmente si chiamerà Stampa Sae che dovrà accoglierla nel contesto del gruppo SAE. La formula prevede la creazione di una newco controllata da SAE come socio di maggioranza al 51% insieme a investitori del Nord-Ovest che però si faticano a trovare per creare una cordata in cui si è parlato della presenza di Federtennis, Fondazione di Modena, Fondazione Banco di Sardegna , Reale Mutua, e pezzi da chiarire di Confindustria locale in cui però non c’è unità di intenti e addirittura di un nuovo veicolo finanziario collegato a Exor ovvero agli Agnelli – Elkann.

Il trasferimento coinvolge 183 giornalisti. Per quello che riguarda le sedi a Torino ci sono 102 giornalisti, a Roma , 19, Cuneo 10, Milano 6, Asti e Novara 6, Alessandria, Savona e Vercelli 5, Aosta e Biella 4, Imperia 3, Sanremo e Verbania 2 oltre che altri redattori per il digitale e supplementi verticali come Specchio o la Zampa.Di questi almeno 60 sono considerati in soprannumero che potrebbero essere prepensionati in due fasi da 30 ciascuna. Il personale poligrafico, grafico e dirigenziale, comprende 85 dipendenti. Da chiarire anche la divisione della concessionaria pubblicitaria.

Per ora non è chiaro il destino del centro stampa di via Giordano Bruno che verrà normato a parte e neppure il possibile posizionamento nazionale – locale dato che i dati Audipress vedono i lettori in caduta libera intorno ai 50 mila. La chiusura della cessione è prevista entro il 31 maggio 2026.

Resta anche da chiarire il posizionamento della Fondazione Specchio dei tempi. La Fondazione è un ente autonomo , ma da un lato è nata da una storica rubrica de La Stampa, e per anni è stata capitanata da personaggi apicali della famiglia Agnelli. Ad oggi da statuto il consiglio di amministrazione viene nominato da Fondazione Agnelli e Gedi che da fra poco non sarà piú nel perimetro del gruppo.

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