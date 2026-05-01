Torino, Asti, Cuneo, Novara… il programma delle manifestazioni per il Primo Maggio in Piemonte

TORINO – La Festa dei Lavoratori torna a riempire piazze e strade del Piemonte con una fitta rete di cortei, comizi e iniziative culturali. Un programma capillare, diffuso dai sindacati CGIL, CISL e UIL, che attraversa l’intera regione e mette al centro lavoro, diritti e partecipazione.

Torino, il cuore della manifestazione

A Torino la giornata si apre con il tradizionale corteo: appuntamento alle 9 in Corso Cairoli, per poi snodarsi lungo il Po, attraversare Piazza Vittorio Veneto e via Po, fino a raggiungere Piazza Castello intorno alle 11. Qui si terrà il comizio conclusivo affidato a Giuseppe Filippone, segretario generale della Cisl Torino-Canavese, a nome delle tre sigle sindacali.

Sul palco, prima dell’intervento finale, si alterneranno diverse voci del mondo del lavoro e delle istituzioni: dal sindaco Stefano Lo Russo a rappresentanti di giovani lavoratori, rider e delegati di settori chiave come call center e industria automobilistica. Un mosaico di testimonianze che restituisce la complessità del lavoro contemporaneo.

Ivrea, la festa continua con la musica

Nel quartiere Bellavista di Ivrea la celebrazione prosegue in serata con il Concerto della Festa dei Lavoratori. Dalle 19 in Piazza 1° Maggio si alternano incontri culturali, musica dal vivo e momenti di comunità, con stand gastronomici e band locali. Tra gli appuntamenti, anche un contributo video del regista Mimmo Calopresti.

Asti e Alessandria, tra cortei e memoria

Ad Asti la mattinata parte presto, con il concentramento al Circolo Way Assauto e un corteo accompagnato dalla banda cittadina fino a Piazza Statuto. Qui si terrà il comizio conclusivo con l’intervento di Sauro Rossi, segretario nazionale della Cisl.

A Novi Ligure la giornata unisce memoria e festa: dopo il corteo e la deposizione della corona al monumento ai Caduti sul Lavoro, il programma prosegue nel pomeriggio con concerti e street food ai giardini Garibaldi.

Cuneo e il Piemonte meridionale

A Cuneo il ritrovo è fissato in Piazza Foro Boario, con interventi diretti di lavoratrici e lavoratori prima dei comizi conclusivi dei segretari provinciali. Un’impostazione che privilegia le testimonianze dal basso, cuore simbolico della ricorrenza.

Novara, Vercelli e il Piemonte orientale

A Novara il corteo partirà da Piazza Cavour per concludersi in Piazza Gramsci, con l’intervento finale del segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti.

Doppio appuntamento in provincia: a Romagnano Sesia e a Borgosesia, dove cortei e comizi coinvolgeranno amministrazioni locali e rappresentanti sindacali.

A Vercelli la manifestazione sarà accompagnata dalla musica della banda “A-T-Pic Ensemble”, con interventi istituzionali e sindacali in Piazza del Municipio.

Biella e il Verbano

A Biella il corteo sarà aperto e chiuso da due bande musicali cittadine, con conclusione ai Giardini Zumaglini. La giornata proseguirà in serata con un concerto all’Auditorium Città Studi.

A Verbania, infine, il corteo partirà da Piazzale Flaim per concludersi in Piazza Ranzoni, con il comizio della segretaria regionale Cisl Piemonte, Cristina Maccari.

Una regione in piazza

Dal capoluogo alle città di provincia, il Primo Maggio in Piemonte si conferma una ricorrenza partecipata e diffusa, capace di unire riflessione e festa. Cortei, musica, interventi istituzionali e testimonianze dirette raccontano un mondo del lavoro in trasformazione, ma ancora al centro della vita civile.

Un mosaico di iniziative che, anche quest’anno, rinnova il senso collettivo della Festa dei Lavoratori: non solo celebrazione, ma spazio pubblico di confronto e rivendicazione.

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