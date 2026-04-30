Torino guarda al futuro: Lo Russo in missione in Giappone per la Linea 2 della metropolitana

TORINO – Un viaggio istituzionale che sa di futuro e infrastrutture strategiche. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha fatto tappa a Tokyo nell’ambito della partecipazione a due importanti appuntamenti internazionali, il SusHi Tech Tokyo e il G-NETS Leaders Summit. Ma al centro della missione c’è soprattutto un dossier cruciale per il capoluogo piemontese: la futura Linea 2 della metropolitana.

Nella capitale giapponese, il primo cittadino ha incontrato i vertici di Hitachi, colosso industriale che nel dicembre 2025 si è aggiudicato il bando per la fornitura dei veicoli destinati alla nuova linea metropolitana torinese. Presenti all’incontro Toshiaki Higashihara, Executive Chairman e Representative Executive Officer del gruppo, e Giuseppe Marino, amministratore delegato di Hitachi Rail.

Cosa si sono detti nell’incontro?

Il confronto ha offerto l’occasione per una panoramica sulle attività globali della multinazionale, attiva in numerosi settori tecnologici e infrastrutturali, ma si è rapidamente focalizzato su Torino. In particolare, si è entrati nel merito del contributo di Hitachi Rail al progetto della Linea 2: dalla progettazione delle opere di sistema fino alla realizzazione e alla fornitura dei convogli.

«Questa visita è stata un’occasione importante di confronto e scambio – ha spiegato Lo Russo – soprattutto per approfondire quello che sarà il lavoro sulla nuova Linea 2 della metropolitana, un’opera strategica per la città». Il sindaco ha inoltre sottolineato come l’incontro sia servito a mettere sul tavolo criticità e priorità legate alla realizzazione di quella che, per l’attuale amministrazione, rappresenta la più rilevante opera infrastrutturale.

Qual è il progetto della metro 2?

Sul piano economico, il progetto ha già contorni ben definiti. L’appalto è stato assegnato a un raggruppamento guidato da Hitachi Rail STS, insieme a Hitachi Rail GTS Italia e Bonifica, per un valore complessivo di 481,6 milioni di euro. Un investimento significativo, che testimonia la portata dell’intervento e il peso strategico della nuova linea per il sistema di mobilità urbana.

Secondo quanto emerso, il cronoprogramma procede nel rispetto degli impegni fissati, un segnale incoraggiante per una città che punta a rafforzare la propria rete di trasporto pubblico e a ridisegnare, almeno in parte, la geografia degli spostamenti urbani.

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