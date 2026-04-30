Dal carcere al pane: così Panaté sta cambiando il destino di chi non aveva più nulla da perdere

TORINO – C’è un profumo che non ti aspetti. Non è quello acre delle sbarre, né il silenzio sospeso dei corridoi di un carcere. È il profumo caldo del pane appena sfornato. Crosta dorata, lievitazione lenta, mani che impastano. Mani che, fino a poco tempo prima, non avevano mai avuto un lavoro vero.

Il paradosso è tutto qui: uno dei luoghi dove il lavoro manca di più può diventare quello dove il lavoro cambia tutto.

In occasione del Primo Maggio, mentre fuori si celebrano diritti e conquiste, c’è un progetto che ribalta la prospettiva e accende una domanda scomoda: cosa succede quando il lavoro entra davvero in carcere?

La risposta si chiama Panaté. E non è teoria.

Dove sembra impossibile, nasce un’impresa vera

Panaté è un modello produttivo che parte da un’idea semplice ma radicale: trasformare il tempo della detenzione in un tempo utile. Non “occupato”, ma produttivo.

Nelle carceri di Cuneo, Fossano e Torino, e in un laboratorio esterno a Magliano Alpi, ogni giorno si impasta, si cuoce, si confeziona. Pane e lievitati artigianali destinati al mercato HoReCa, realizzati secondo standard professionali. Non un laboratorio simbolico, ma una filiera vera.

Qui non si gioca a lavorare. Si lavora davvero.

E la differenza si sente. Nei prodotti, certo. Ma soprattutto nelle persone.

Il punto non è il pane. Sono le seconde possibilità

Il cuore del progetto non è solo quello che esce dal forno, ma quello che esce dal carcere.

Perché il vero obiettivo non è insegnare un mestiere. È evitare che chi esce, torni dentro.

I dati lo dicono chiaramente: quando una persona detenuta lavora e si forma, il rischio di recidiva crolla. Non è buonismo, è evidenza. Dove c’è lavoro, c’è una possibilità concreta di cambiare traiettoria.

Panaté costruisce questa possibilità pezzo dopo pezzo, unendo:

formazione professionale

lavoro retribuito

qualità produttiva

continuità occupazionale anche dopo la pena

E soprattutto, un elemento spesso dimenticato: il “dopo”.

Perché uscire dal carcere senza una rete significa, quasi sempre, tornare indietro. Per questo il progetto affianca al lavoro anche percorsi di inserimento abitativo, strumenti di microcredito e supporto psicologico. Un sistema che tiene insieme dentro e fuori, senza spezzarsi nel momento più delicato.

Non beneficenza, ma economia che funziona

Panaté non è un’iniziativa assistenziale. È un’impresa.

Un modello che ha già ricevuto riconoscimenti importanti, come il Premio Innovazione Sociale promosso da Fondazione CDP e Intesa Sanpaolo, e che ha attirato l’attenzione dei media – anche grazie a un servizio de Le Iene che ha raccontato le storie dei lavoratori.

Ma il vero indicatore del successo è un altro: cresce.

Il 18 maggio aprirà una nuova attività a Padova. Poi Rovigo, Genova. Segno che il modello non solo funziona, ma è replicabile.

E quando qualcosa è replicabile, smette di essere un’eccezione e diventa una soluzione.

Cambiare il significato di una parola

“Carcere” è una parola pesante. Evoca punizione, errore, distanza.

Panaté prova a riscriverla. A darle un altro significato: lavoro.

Non è un’operazione semantica, ma concreta. Significa costruire un sistema in cui la detenzione non sia un tempo vuoto, ma un passaggio che prepara davvero al ritorno nella società.

Un approccio che si muove nella stessa direzione delle politiche nazionali orientate alla riduzione della recidiva, come il recente protocollo promosso dal CNEL insieme alla Fondazione Con il Sud.

Ma qui la differenza è che tutto questo è già realtà.

Dal carcere escono cose buone

È una frase che può sembrare provocatoria. Invece è letterale.

Dal carcere escono prodotti di qualità.

Escono competenze.

Escono persone che hanno imparato a lavorare.

E, soprattutto, escono persone che hanno una possibilità concreta di non tornare.

In un Paese dove il dibattito sul carcere è spesso fermo a slogan e contrapposizioni, Panaté fa qualcosa di più difficile: dimostra.

Dimostra che investire sul lavoro non è solo giusto. È efficace.

Il lavoro come trasformazione reale

Nel giorno in cui si celebra il lavoro, Panaté ricorda una cosa che spesso si dimentica: il lavoro non è solo un diritto da rivendicare.

È uno strumento.

È una leva.

È, in certi casi, l’unica vera possibilità di cambiare vita.

E se questo è vero ovunque, lo è ancora di più dove sembra impossibile.

Perché a volte il cambiamento non arriva dove è facile.

Arriva dove qualcuno decide di provarci comunque.

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