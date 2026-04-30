Scontro stradale sulla tangenziale sud di Torino: Tir perde carico che colpisce tre vetture, due feriti

NICHELINO – Doppio scontro stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, sulla tangenziale sud di Torino, nel tratto compreso tra gli svincoli Debouchè e Statale 20, all’altezza di Nichelino. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dal 118, mentre il traffico è andato in tilt con la carreggiata nord completamente bloccata.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe partito da un tir in marcia verso sud che ha urtato il guardrail centrale, danneggiandolo. Nell’impatto, parte del carico — composto da pesanti blocchi metallici — si è riversata sulla carreggiata opposta. I materiali sono stati poi colpiti da tre veicoli in transito: una Bmw, una Renault Clio e un furgone.

Dopo aver perso il carico, il mezzo pesante ha proseguito la marcia fino all’area di servizio Nichelino Sud, dove si è fermato. Un secondo autoarticolato, inizialmente ritenuto coinvolto, si è invece accostato solo per prestare aiuto.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità. In direzione nord la tangenziale è stata chiusa tra Statale 20 e Debouchè, con uscita obbligatoria verso il raccordo per La Loggia. Sulla carreggiata opposta, verso sud, è stata interdetta la corsia di sorpasso nel punto in cui il guardrail è stato divelto. Code e rallentamenti si sono formati rapidamente in entrambe le direzioni.

Le operazioni di rimozione dei blocchi metallici richiederanno l’intervento di mezzi specializzati, tra cui una gru. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo per i rilievi, affiancati da una pattuglia dei carabinieri e dagli ausiliari della viabilità per la gestione del traffico.

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