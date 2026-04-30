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TORINO – In migliaia si sono radunati oggi, giovedì 30 aprile, in piazza Castello a Torino per il corteo a favore della Palestina e per sostenere i 24 italiani sulla Global Sumud Flotilla fermati da imbarcazioni israeliane in acque internazionali a largo della Grecia, prima che possano raggiungere Gaza.

Per approfondire:

Tra i partecipanti anche il Piemontese dell’Anno 2025 Abderrahmane Amajou, già attivista sulla precedente Flotilla e presidente di Action Aid Italia.

Anche questa seconda missione serve per tenere alta l’attenzione su ciò che continua ad accadere a Gaza e in Palestina nonostante il cessate il fuoco e l’accordo sulla fine dei bombardamenti.

 

 

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