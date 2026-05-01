Cirio a Volpedo per il Primo Maggio: qui nacque il pittore che «dipinse il simbolo dell’impegno per i diritti dei lavoratori»

VOLPEDO – A Volpedo per rendere omaggio al pittore piemontese che ha dipinto il manifesto della lotta per i diritti dei lavoratori. Il presidente Cirio ha voluto passare qui il suo 1° maggio, nel paese alessandrino che ha dato i natali a Giuseppe Pellizza, autore di “Il Quarto Stato”: «Volpedo rappresenta un orgoglio, anche piemontese» – ha sottolineato Cirio al convegno organizzato dall’Anpi e dall’associazione “Pellizza da Volpedo” – «perché il simbolo del grande impegno che c’è stato negli anni per riconoscere i diritti dei lavoratori ha un’immagine nata in Piemonte e inventata da un piemontese. Un’immagine meravigliosa. L’incedere che la caratterizza è deciso ma pacifico. E questo è un valore che credo si percepisca molto bene e sia di stimolo anche per celebrare al meglio la Festa dei Lavoratori».

Sul tema sicurezza sul lavoro, Cirio ha ammesso: «Non sarà mai sufficiente quello che facciamo, dovremo sempre fare di più. Perché fintanto ci sarà ancora qualcuno che nella propria vita si alzi per andare al lavoro e non torni a casa è un qualcosa che non rende civile un Paese. Lo ha detto con chiarezza il presidente della Repubblica in visita a Brandizzo qualche anno fa. Quindi, bene le cose buone fatte, ma che sia una Festa che ci impegna sempre a fare di più e a fare meglio».

Alla celebrazione per la Festa dei Lavoratori a Volpedo hanno partecipato, oltre che al governatore, anche il sindaco Elisa Giardini, il deputato Riccardo Molinari, l’assessore regionale Enrico Bussalino, il consigliere regionale Marco Protopapa, il presidente della provincia di Alessandria Luigi Benzi e il procuratore generale del Piemonte e della Valle d’Aosta Lucia Musti. Il cordone istituzionale ha raggiunto il cimitero per deporre un mazzo di fiori sulla tomba di Pellizza.

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