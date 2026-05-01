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Motociclista gravemente ferito dopo lo scontro con un’auto a Casale Monferrato

Il 19enne è stato portato in codice rosso all’ospedale di Alessandria
Marco Lovisolo

Pubblicato

3 secondi fa

il

Elisoccorso

CASALE MONFERRATO – Ferito gravemente un motociclista in un brutto scontro oggi, 1° maggio. Attorno alle 10.30, in località San Germano, il centauro 19enne si sarebbe scontrato con un’auto, per cause da accertare. La dinamica dell’impatto ha coinvolto anche altri due mezzi.

Dopo l’impatto, il ragazzo è stato soccorso dal 118 e portato in elisoccorso all’ospedale di Alessandria, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia, impegnata a ricostruire l’accaduto.

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