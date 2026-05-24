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Torino, le immagini degli scontri tra tifosi e polizia prima del derby tra Toro e Juve

I primi segnali di tensione erano arrivati già nel primo pomeriggio. Poco prima delle 15.30, infatti, tre ordigni artigianali sono esplosi nei pressi della zona del Filadelfia
Gabriele Farina

Pubblicato

24 minuti fa

il

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TORINO – Il derby della Mole non è ancora iniziato, ma a Torino il clima attorno alla sfida tra Torino e Juventus è già esploso nel pomeriggio con momenti di forte tensione tra le tifoserie e le forze dell’ordine.

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Intorno alle 17, l’area tra corso Sebastopoli e corso Agnelli si è trasformata in un vero e proprio teatro di scontri. il Reparto mobile della polizia è intervenuto per respingere un gruppo di tifosi bianconeri che avrebbe tentato di raggiungere i sostenitori granata radunati davanti allo stadio Filadelfia, punto simbolico del tifo del Toro.

Gli scontri al Fila e al Grande Torino

Durante i momenti più concitati si è registrato un fitto lancio di pietre, bottiglie e bombe carta nei pressi dello stadio Grande Torino. Le forze dell’ordine hanno risposto utilizzando lacrimogeni per disperdere i facinorosi e impedire il contatto diretto tra le due tifoserie.

I primi segnali di tensione erano arrivati già nel primo pomeriggio. Poco prima delle 15.30, infatti, tre ordigni artigianali sono esplosi nei pressi della zona del Filadelfia, accompagnati dall’accensione di fumogeni e altri petardi nell’area vicina allo stadio Grande Torino.

L’atmosfera resta particolarmente delicata anche nelle ore che precedono il calcio d’inizio del derby. Il cuore del tifo granata si è concentrato davanti al Filadelfia, mentre i supporter juventini stanno raggiungendo il settore ospiti seguendo il percorso stabilito dalle autorità di sicurezza. Le direttrici di accesso predisposte per le due tifoserie portano però inevitabilmente a transitare in aree molto vicine, aumentando il rischio di contatti.

Per questo motivo è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza nelle zone considerate più sensibili della città, in particolare tra corso Galileo Ferraris, piazza d’Armi e i dintorni dello stadio Grande Torino, dove sono presenti numerosi contingenti di polizia e mezzi antisommossa.

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