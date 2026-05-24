Torino, le immagini degli scontri tra tifosi e polizia prima del derby tra Toro e Juve

TORINO – Il derby della Mole non è ancora iniziato, ma a Torino il clima attorno alla sfida tra Torino e Juventus è già esploso nel pomeriggio con momenti di forte tensione tra le tifoserie e le forze dell’ordine.

Intorno alle 17, l’area tra corso Sebastopoli e corso Agnelli si è trasformata in un vero e proprio teatro di scontri. il Reparto mobile della polizia è intervenuto per respingere un gruppo di tifosi bianconeri che avrebbe tentato di raggiungere i sostenitori granata radunati davanti allo stadio Filadelfia, punto simbolico del tifo del Toro.

Gli scontri al Fila e al Grande Torino

Durante i momenti più concitati si è registrato un fitto lancio di pietre, bottiglie e bombe carta nei pressi dello stadio Grande Torino. Le forze dell’ordine hanno risposto utilizzando lacrimogeni per disperdere i facinorosi e impedire il contatto diretto tra le due tifoserie.

I primi segnali di tensione erano arrivati già nel primo pomeriggio. Poco prima delle 15.30, infatti, tre ordigni artigianali sono esplosi nei pressi della zona del Filadelfia, accompagnati dall’accensione di fumogeni e altri petardi nell’area vicina allo stadio Grande Torino.

L’atmosfera resta particolarmente delicata anche nelle ore che precedono il calcio d’inizio del derby. Il cuore del tifo granata si è concentrato davanti al Filadelfia, mentre i supporter juventini stanno raggiungendo il settore ospiti seguendo il percorso stabilito dalle autorità di sicurezza. Le direttrici di accesso predisposte per le due tifoserie portano però inevitabilmente a transitare in aree molto vicine, aumentando il rischio di contatti.

Per questo motivo è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza nelle zone considerate più sensibili della città, in particolare tra corso Galileo Ferraris, piazza d’Armi e i dintorni dello stadio Grande Torino, dove sono presenti numerosi contingenti di polizia e mezzi antisommossa.

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