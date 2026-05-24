Derby di Torino sospeso per questione di ordine pubblico, un tifoso ferito gravemente

TORINO – Delirio calcio con base a Torino. L’ultima giornata di campionato, cominciata con gli scontri nel pomeriggio a Torino, sta avendo un finale inatteso e clamoroso. La partita dello stadio Grande Torino è stata sospesa con le squadre tornate negli spogliatoi.

Cosa è successo

Al momento dell’inizio del match si è diffusa la voce che un tifoso della Juventus sarebbe stato gravemente ferito durante gli scontri del pomeriggio. I tifosi hanno chiamato capitan Locatelli sotto la curva e poi intonato cori per chiedere la sospensione dell’incontro.

Intano i tifosi del Toro hanno ritirato gli striscioni e sono in silenzio.

La partita non è cominciata per motivi di ordine pubblico. La Juve avrebbe fatto sapere di aver intenzione di giocare ma c’è paura che i tifosi possano fare invasione di campo.

Le altre partite (che dovrebbero svolgersi in contemporanea) sono al momento cominciate.

Aggiornamento: la partita comincerà alle 21.45.

Per protesta i tifosi della Juventus stanno lasciando lo stadio.

Ore 21.50

La partita è cominciata con oltre un’ora di ritardo, mentre sugli altri campi sta cominciando il secondo tempo.

I tifosi della Juve hanno abbandonato il loro settore dello stadio.

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