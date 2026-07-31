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Nitto ATP Finals 2026: Achille Lauro aprirà il torneo a Torino con il Grand Opening Show
La sera inaugurale è in programma per 12 novembre all’Inalpi Arena
TORINO – Sarà Achille Lauro il protagonista assoluto del “Grand Opening Show”, l’evento che giovedì 12 novembre 2026 inaugurerà ufficialmente la terza edizione delle Nitto ATP Finals, la manifestazione che vedrà sfidarsi in campo gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio.
L’artista romano, forte di un 2026 segnato da un tour di concerti sold-out e in attesa delle date negli stadi previste per il 2027, salirà sul palco del palazzetto torinese per dare il via alla settimana del grande tennis.
Un’icona pop per l’avvio del torneo dei maestri
La scelta di Achille Lauro sottolinea la volontà dell’organizzazione di abbinare alla competizione agonistica un momento di intrattenimento di respiro internazionale.
Con un bagaglio artistico che conta 46 dischi di platino, 12 d’oro e sette album in studio — tra cui la sua più recente release “Comuni Immortali” — il cantautore porterà all’Inalpi Arena uno show che spazia tra generi ed epoche, confermandosi tra i volti più poliedrici del panorama musicale italiano.
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