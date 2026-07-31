Autoarticolato in fiamme sulla tangenziale di Novara, traffico in tilt

NOVARA -Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 10 di oggi, venerdì 31 luglio, per l’incendio di un autoarticolato sulla tangenziale di Novara, all’altezza dell’ingresso da corso Milano in direzione Vercelli.

Mentre dal comando di via Generali stava partendo un’autobotte, una squadra dei vigili del fuoco che stava rientrando da un altro intervento si è trovata a transitare proprio nel punto dell’incendio. Il tempestivo intervento ha permesso di domare le fiamme e di salvare il rimorchio, insieme al carico di materiale non pericoloso.

Sul posto sono poi giunte altre due squadre inviate dalla sala operativa per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presente anche la Polizia locale di Novara per la gestione della viabilità.

Per consentire i soccorsi, la tangenziale è stata chiusa nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sul traffico.

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