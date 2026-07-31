Perde il controllo dello scooter ed esce di strada a Bagnolo Piemonte: muore sul posto la donna

BAGNOLO PIEMONTE – Un devastante sinistro stradale è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 30 luglio 2026, lungo la strada provinciale che collega Bagnolo Piemonte alla frazione di Montoso. Una donna di 61 anni, Paola Prina, ha perso la vita e il conducente di 66 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dell’uscita di strada dello scooter di grossa cilindrata su cui viaggiavano. La coppia era residente nel Torinese.

La dinamica del sinistro

Dalle prime ricostruzioni eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, si è trattato di un sinistro autonomo avvenuto durante la fase di discesa, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva, finendo nella scarpata adiacente alla carreggiata.

I sanitari del 118 Azienda Zero, giunti sul posto, hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione sulla 61enne, ma per la donna non c’è stato nulla da fare ed è stata constatata la morte sul posto. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in elisoccorso al CTO di Torino, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. I rilievi delle forze dell’ordine proseguiranno per chiarire le esatte cause che hanno portato all’uscita di strada.

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