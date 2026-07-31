Infortunio per un canyonista francese a Caprie: soccorso in elicottero nel torrente

CAPRIE – Un intervento di soccorso nella mattinata di ieri, giovedì 30 luglio 2026, lungo la forra del Rio Sessi nel torines, ha visto coinvolto un torrentista di nazionalità francese che si è infortunato alla schiena mentre affrontava la discesa della gola, rimanendo bloccato al centro del corso d’acqua.

L’allarme è scattato intorno alle 11:35 prima tramite la segnalazione automatica di un dispositivo satellitare, poi confermata da un compagno d’escursione riuscito a uscire dalla gola per chiedere aiuto.

Il recupero con il verricello e il ricovero

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione della gola. Una prima squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha individuato l’infortunato seduto su un masso al centro del torrente, appena a valle di un salto di roccia. Constatata l’impossibilità di un’evacuazione via terra a causa del trauma alla colonna, è stato richiesto l’intervento del Servizio Regionale di Elisoccorso.

L’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso sono stati calati direttamente nel letto del torrente tramite verricello e, dopo aver stabilizzato e immobilizzato il paziente per tutelarne la colonna vertebrale, lo hanno recuperato a bordo dell’elicottero. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo.

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