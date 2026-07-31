Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 31 luglio 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Attesa finita per milioni di appassionati: stasera torna il consueto appuntamento con le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Con l’urna pronta a svelare i numeri vincenti, cresce la febbre da jackpot: per la sestina fortunata del SuperEnalotto il montepremi supera la stella dei 200 milioni di euro.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Ecco i numeri del Lotto di venerdì 31 luglio 2026:
Bari: 86 – 82 -19 – 73 – 31
Cagliari: 51 – 85 – 73 – 77 – 40
Firenze: 1 – 29 – 90 – 7 – 52
Genova: 29 – 32 – 10 – 49 – 28
Milano: 41 – 81 – 49 – 3 – 4
Napoli: 82 – 49 – 1 – 52 – 59
Palermo: 11 – 55 – 40 – 62 – 57
Roma: 69 – 58 – 86 – 31 – 74
Torino: 60 – 89 – 74 – 5 – 64
Venezia: 35 – 32 – 54 – 34 – 90
Nazionale: 53 – 5 – 21 – 55 – 13
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 31 luglio sono:
1 – 11 – 19 – 29 – 32 – 35 – 41 – 49 – 51 – 55 – 58 – 60 – 69 – 73 – 81 – 82 – 85 – 86 – 89 – 90
Numero Oro: 86
Doppio Oro: 86 e 82
Numeri Extra: 3 – 4 – 5 – 7 – 10 – 28 – 31 – 34 – 40 – 52 – 54 – 59 – 62 – 74 – 77
I numeri del Superenalotto del 31 luglio 2026:
La combinazione vincente è: 10 – 39 – 83 – 2 – 6 – 31
Numero Jolly: 66
Numero Superstar: 75
Il Jackpot del Superenalotto del 31-07-2026 è di 202.200.000 euro.
I simboli estratti al Simbolotto
15 ragazzo – 20 festa – 16 naso – 18 cerino – 43 funghi
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