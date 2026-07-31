CronacaNovaraVerbano Cusio Ossola
I Vigili del Fuoco ritrovano sul fondale del Lago Maggiore il diciassettenne disperso
L’uomo era scomparso alla foce del fiume Tresa nel comune di Belgirate
Un giovane di diciassette anni è stato individuato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco sul fondale del Lago Maggiore antistante la foce del fiume Tresa, dopo che erano partite le operazioni di ricerca dopo che si era inabissato alla foce del fiume Tresa nel comune di Belgirate.
Il giovane dopo essere stato recuperato è stato affidato ai sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite anche presso l’ospedale di Luino, dove era stato trasferito in condizioni disperate.
Purtroppo, il giovane non ce l’ha fatta.
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