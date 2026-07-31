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Diventare Guardiaparco nel Gran Paradiso: a Noasca il corso per lavorare a contatto con la natura
A settembre il corso per operare nel cuore delle Alpi, vigilando sulla fauna selvatica e garantendo la salvaguardia di un patrimonio unico
NOASCA – I guardaparco rappresentano da sempre il volto più iconico e la prima linea di difesa del Parco Nazionale Gran Paradiso e per chi sogna di trasformare questa passione in una competenza professionale o desidera comprendere a fondo i meccanismi della tutela ambientale, a Noasca si apre un’opportunità formativa d’eccellenza.
Si tratta del Corso per Operatore delle Aree Protette, un percorso dedicato a studenti, laureati, professionisti e appassionati della natura che si terrà in due distinti moduli nel mese di settembre 2026, dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre.
Competenze, normativa e attività sul campo
Durante le giornate di formazione i partecipanti si addentreranno nelle molteplici sfaccettature della gestione del territorio. Il programma spazierà dal funzionamento amministrativo e tecnico degli enti parco al monitoraggio naturalistico della fauna, fino all’approfondimento della normativa ambientale vigente e all’analisi diretta del ruolo quotidiano del guardiaparco.
Dalle attività di ricerca scientifica al controllo degli habitat, passando per l’assistenza ai visitatori e la prevenzione degli illeciti, il corso offre una panoramica teorica e pratica ideale per chi punta a intraprendere un percorso lavorativo nella conservazione o vuole acquisire strumenti concreti nel settore.
Le informazioni di dettaglio e le modalità di adesione sono consultabili sul sito ufficiale.
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