Rapina violenta in una villetta a Caraglio: anziana aggredita e derubata, arrestata una banda di tre persone

CARAGLIO – Una violenta rapina in abitazione ai danni di un’anziana residente di Caraglio si è conclusa con l’arresto di tre persone, ritenute responsabili anche di una serie di furti messi a segno nei giorni successivi in diversi comuni della provincia di Cuneo. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cuneo, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Cuneo su richiesta della Procura della Repubblica.

L’assalto nella notte a Caraglio

L’episodio più grave risale alla notte di mercoledì 25 giugno, quando tre uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione in una villetta di Caraglio, abitata da un’ottantenne molto conosciuta in paese perché titolare di un noto locale pubblico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi erano armati di un punteruolo e di una pesante mazza da muratore. In pochi minuti hanno messo a segno la rapina, aggredendo e minacciando la donna per costringerla a consegnare denaro contante e gioielli in oro.

L’azione è durata circa quattro minuti. Dopo essersi impossessati del bottino, i rapinatori sono fuggiti calandosi dal primo piano dell’abitazione e attraversando i campi circostanti, facendo inizialmente perdere le proprie tracce.

Le indagini dei carabinieri

Le immediate attività investigative avviate dall’Arma dei Carabinieri hanno permesso di collegare il gruppo anche a una serie di furti in abitazione avvenuti nei due giorni successivi nei comuni di Roccabruna, Busca, Borgo San Dalmazzo e Roccavione.

Gli accertamenti hanno ricostruito il modus operandi della banda, che si spostava in diverse aree del Nord Italia utilizzando auto a noleggio, sostituite frequentemente e spesso intestate a prestanome, nel tentativo di rendere più difficile l’identificazione da parte delle forze dell’ordine.

Arresti tra Piemonte, Lombardia e Liguria

L’attività investigativa ha consentito ai militari di individuare e rintracciare i tre indagati tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Gli arresti sono stati eseguiti nei comuni di Cuneo, Mondovì e La Spezia.

I tre sono stati condotti in carcere in esecuzione della misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per verificare se il gruppo possa essere coinvolto anche in altri episodi analoghi avvenuti sul territorio regionale nelle ultime settimane.

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