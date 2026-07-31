TORINO – Il mese di agosto inizierà sotto il segno dell’alta pressione, che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su Torino e sull’intero Piemonte. Le previsioni meteo per sabato 1 agosto 2026 indicano una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature pienamente estive, con una massima di 35°C e una minima di 24°C. Rimane attiva l’allerta meteo per afa, soprattutto durante le ore centrali, quando il caldo sarà più intenso.

Mattinata luminosa con temperature già elevate

Le prime ore del giorno saranno ideali per chi desidera svolgere attività all’aperto prima dell’arrivo del caldo più intenso. Su Torino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite e un’atmosfera stabile. La temperatura minima di 24°C renderà il risveglio già piuttosto caldo, mentre i venti deboli da Nord-Nordovest garantiranno una ventilazione leggera, senza influire sensibilmente sulla percezione delle temperature. Il sole sarà protagonista fin dal mattino, favorendo un rapido aumento dei valori termici.

Pomeriggio estivo con 35°C e tempo stabile

Nel corso della giornata non sono attesi cambiamenti significativi. La temperatura massima raggiungerà i 35°C, accompagnata da un cielo che resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Non sono previste piogge e le condizioni rimarranno favorevoli per eventi, passeggiate e attività all’aperto, pur con le dovute precauzioni nelle ore più calde. Nel pomeriggio i venti deboli da Sud-Sudest accompagneranno la fase più calda della giornata, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 4.369 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche in quota.

Serata tranquilla con clima ancora caldo

Anche dopo il tramonto il tempo resterà stabile. Il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso, con temperature in lenta diminuzione ma ancora elevate. Il clima sarà favorevole per cene all’aperto, manifestazioni estive e passeggiate nel centro cittadino.

Tendenza meteo Torino

Domenica 2 agosto: sono attese nubi sparse, alternate a lunghi momenti di sole, senza fenomeni significativi;

sono attese nubi sparse, alternate a lunghi momenti di sole, senza fenomeni significativi; Lunedì 3 agosto: il tempo sarà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza cambiamenti rilevanti delle temperature;

il tempo sarà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza cambiamenti rilevanti delle temperature; Martedì 4 agosto: torneranno condizioni poco nuvolose, con una giornata stabile e tipicamente estiva.

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