Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 01 agosto 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Serata d’attesa per milioni di italiani pronti a verificare la propria giocata. Oltre al consueto appuntamento con le dieci ruote del Lotto e la Ruota Nazionale, gli occhi di tutti sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, il cui jackpot oggi sfiora la cifra record di 203,1 milioni di euro.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Consulta qui la diretta delle estrazioni aggiornata in tempo reale a partire dalle 20.
Ecco i numeri del Lotto di sabato 01 agosto 2026:
Bari: 46 54 36 47 1
Cagliari: 77 30 4 79 18
Firenze: 84 76 10 27 44
Genova: 32 13 71 38 46
Milano: 10 23 18 20 3
Napoli: 73 36 10 90 7
Palermo: 61 46 24 57 32
Roma: 89 78 23 7 35
Torino: 21 59 34 73 86
Venezia: 74 1 30 46 54
Nazionale: 71 65 17 9 20
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 01 agosto sono:
1-4-10-13-21-23-30-32-36-46-54-59-61-73-74-76-77-78-84-89
Numero oro: 46
Doppio oro: 46, 54
Extra: 3-7-18-20-24-27-34-35-38-44-47-57-71-79-90
I numeri del Superenalotto del 01 agosto 2026:
La combinazione vincente è: 11-8-21-72-88-24
Il numero Jolly è: 33
Il numero Superstar è: 11
Il Jackpot del Superenalotto del 01-08-2026 è di 203.100.000 euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 4 agosto 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
Bari 67 (manca da 141 estrazioni)
Bari 10 (manca da 120 estrazioni)
Venezia 31 (manca da 99 estrazioni)
Nazionale 49 (manca da 98 estrazioni)
Venezia 47 (manca da 87 estrazioni)
Milano 65 (manca da 86 estrazioni)
Genova 63 (manca da 82 estrazioni)
Milano 39 (manca da 79 estrazioni)
Palermo 53 (manca da 78 estrazioni)
Firenze 53 (manca da 77 estrazioni)
Torino 37 (manca da 77 estrazioni)
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 4 agosto:
32 (da 70) – 50 (da 67) – 11 (da 60) – 77 (da 59) – 48 (da 50) – 56 (da 46)
I simboli estratti al Simbolotto
3 – GATTA
9 – CULLA
37 – PIANO
30 – CACIO
39 – FORBICI
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