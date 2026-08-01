Pensionato rincorre chi ha derubato la moglie ma cade e va in arresto cardiaco: salvato

CHIVASSO – Uno scippo – ennesimo episodio violento registrato a Chivasso – ha rischiato di finire in tragedia.

Cosa è successo

A riportare la notizia è Prima Chivasso. Nella mattinata di oggi, in via Corti, un uomo ha derubato una donna strappandole la collanina dal collo davanti a supermercato Carrefour Express

Secondo quanto appresa, il marito della vittima, un pensionato, ha cercato di inseguire il ladro ma, nella corsa, è caduto battendo la testa e andando in arresto cardiaco. Tempestivo a decisivo è stato l’intervento di un uomo – Libero Tubino, ex primario di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Chivasso – che ha praticato all’anziano un lungo massaggio cardiaco mentre sul posto si recava il personale sanitario del 118 con l’ambulanza.

L’uomo è stato rianimato e trasportato all’ospedale di Chivasso.

In città rimane la paura e lo sgomento per come sarebbe potuta andare, mentre una domanda sorge spontanea: quando si affronterà il problema della sicurezza?

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