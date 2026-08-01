Ruba uno zaino ma l’Apple Watch lo tradisce: arrestato a Torino latitante di 27 anni

TORINO – Pensava di averla fatta franca dopo aver svaligiato una auto in sosta nel parcheggio di un centro commerciale a Settimo Torinese. Non aveva fatto i conti, però, con la tecnologia. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato nel quartiere Aurora di Torino, tradito dal segnale GPS dell’Apple Watch presente all’interno della refurtiva.

Cosa è successo

A far scattare le ricerche è stata la tempestiva segnalazione del proprietario dell’auto al numero di emergenza. La vittima del furto, accortasi della sparizione del proprio zaino lasciato nella vettura, ha attivato il sistema di geolocalizzazione dello smartwatch di casa Apple, riuscendo a seguire in tempo reale gli spostamenti del malvivente e a comunicare la posizione esatta alla Centrale Operativa.

Gli agenti del Commissariato “Dora Vanchiglia” si sono precipitati sul posto indicato, rintracciando rapidamente un uomo perfettamente corrispondente alla descrizione fornita e con lo zaino ancora in spalla.

Il recupero della refurtiva e i precedenti

La perquisizione sul posto ha confermato i sospetti: all’interno del borsone, subito riconosciuto dal legittimo proprietario, i poliziotti hanno recuperato l’intero bottino: l’Apple Watch con cui è stato tracciato il segnale; un paio di scarpe e occhiali da sole; capi d’abbigliamento (due magliette e un impermeabile); una torcia da trekking.

Tutti i beni sono stati immediatamente restituiti al proprietario.

L’arresto

Accompagnato negli uffici della Questura per i controlli di rito, la posizione del 27enne si è ulteriormente aggravata. Dai controlli nel database è emerso che l’uomo era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cuneo, che aveva disposto l’aggravamento dell’obbligo di dimora a cui era precedentemente sottoposto nel Comune di Avigliana e a cui si era sottratto.

Per il giovane sono quindi scattate le manette in esecuzione del provvedimento restrittivo, oltre a una nuova denuncia a piede libero per il reato di ricettazione.

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