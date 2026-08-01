Vandalizzata e messa a soqquadro la sede della Lega a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Nella notte tra venerdì 31 luglio 2026 e sabato primo agosto qualcuno si è introdotto nella sede della Lega in via Amendola a Novi Ligure. Sede che è stata vandalizzata e messa a soqquadro.

Il grave atto di vandalismo subìto dalla nostra sezione di Novi Ligure è un segnale pessimo, che naturalmente condanniamo senza appello. Esprimo la massima solidarietà ai dirigenti e ai militanti di Novi, che stanno già provvedendo al pieno ripristino dei locali e delle attività, e sono certo che gli inquirenti faranno tutto il possibile per individuare i responsabili e aggiudicarli alla giustizia.

Non è mio costume fare speculazioni politiche, e mi auguro francamente che si tratti di semplice delinquenza comune, per quanto protagonista di un gesto grave e inaccettabile. Ma certamente occorre tenere alta la guardia, e speriamo che il gesto faccia riflettere tutti, in un momento delicato, e con alle porte un anno ricco di scadenze elettorali.

La Lega si è sempre contraddistinta per la sua capacità di unire rigore delle proprie posizioni con rispetto assoluto delle posizioni altrui. È questa l’essenza della democrazia, e naturalmente mi auguro che atti come quello di Novi siano condannati con determinazione da tutte le forze politiche.