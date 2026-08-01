AlessandriaCronaca
Vandalizzata e messa a soqquadro la sede della Lega a Novi Ligure
I locali della sede della Lega messi a soqquadro
NOVI LIGURE – Nella notte tra venerdì 31 luglio 2026 e sabato primo agosto qualcuno si è introdotto nella sede della Lega in via Amendola a Novi Ligure. Sede che è stata vandalizzata e messa a soqquadro.
Il grave atto di vandalismo subìto dalla nostra sezione di Novi Ligure è un segnale pessimo, che naturalmente condanniamo senza appello. Esprimo la massima solidarietà ai dirigenti e ai militanti di Novi, che stanno già provvedendo al pieno ripristino dei locali e delle attività, e sono certo che gli inquirenti faranno tutto il possibile per individuare i responsabili e aggiudicarli alla giustizia.
Non è mio costume fare speculazioni politiche, e mi auguro francamente che si tratti di semplice delinquenza comune, per quanto protagonista di un gesto grave e inaccettabile. Ma certamente occorre tenere alta la guardia, e speriamo che il gesto faccia riflettere tutti, in un momento delicato, e con alle porte un anno ricco di scadenze elettorali.
La Lega si è sempre contraddistinta per la sua capacità di unire rigore delle proprie posizioni con rispetto assoluto delle posizioni altrui. È questa l’essenza della democrazia, e naturalmente mi auguro che atti come quello di Novi siano condannati con determinazione da tutte le forze politiche.
Sono state le parole di Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera dei Deputati, segretario Lega Piemonte.
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Alessandro Quesada
1 Agosto 2026 at 16:15
Quello che succede a quei raz… sti della lega non mi tocca minimamente.