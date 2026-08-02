Il piemontese Edoardo Di Meo trascina la nazionale under 18 di basket alla finale dell’Europeo

Un tiro da tre punti all’ultimo secondo del tempo supplementare del giocatore della Bertram Derthona Edoardo Di Meo ha deciso la semifinale dell’Europeo Under 18 in corso di svolgimento in Trentino e regalato all’Italia la finale per la medaglia d’Oro.

Gli azzurri hanno battuto la Francia 80-77 al termine di una partita equilibratissima.

Domenica 2 agosto gli Azzurri scenderanno in campo alla BTS Arena di Trento alle ore 20.30 per affrontare la Slovenia, che ha avuto la meglio sulla Spagna 90-71 nell’altra semifinale.

Edoardo Di Meo classe 2008 è arrivato alle giovanili del Derthona dall’estate 2024 dopo il trasferimento dalla GGS Project, nata dalla cooperazione tra Granda College Cuneo, Gators e ABA Saluzzo. Quest’anno Edoardo coni il Derthona Basket, ha conquistato il titolo italiano under 19.

Edoardo Di Meo è anche stato il miglior marcatore con con 22 punti, Cheickh Niang (16), Federico Bottelli (16) e Gabriele Lastella (14).

Nella nazionale Under 18 azzurra giocano anche Federico Botelli e Werther Bellinaso sempre della Betram Derthona e Gabriele LaStella e Amir Charfi del College Basket Borgomanero.

Edoardo Di Meo nel post partita di Italia-Francia: “Siamo una squadra che non muore mai. Dal -10 potevamo mollare e invece siamo rimasti lì con la testa, con qualche canestro, ma soprattutto con tanta difesa. Abbiamo veramente un cuore pazzesco, più del talento, più di tutto: è voglia e cuore, credo che siano le chiavi per vincere queste partite. Il mio tiro? E’ quello che sogno di segnare da una vita. Ne ho sbagliati tanti così. Sono emozionatissimo, felicissimo. Credo che la partita, però, sia stata vinta prima, con tutte quelle difese senza mai mollare, con il cuore che abbiamo messo in tutta la partita. È stata una di quelle vittorie con la V maiuscola, di squadra”.

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