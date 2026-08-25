Addio all’imprenditore Michele Brero, 79 anni: salvò le acque minerali di Pian della Mussa

CAFASSE – È morto a 79 anni l’imprenditore Michele Brero, presidente delle Acque minerali Pian della Mussa. «Nell’ultima visita insieme al birrificio Pian della Mussa, e all’impianto di imbottigliamento di acque minerali a Balme, quasi si emozionava nel mostrare gli investimenti» – lo ricorda in un messaggio di cordoglio l’Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – «Michele Brero, di Monasterolo, è da sempre stato un imprenditore vero della montagna. Che ha creduto nella montagna, nei legami tra Torino e le valli, nei flussi di acqua e di intelligenza».

Brero era di Monasterolo Torinese, frazione di Cafasse. Aveva iniziato con la falegnameria per poi decidere di rilanciare nel 2005 la storica azienda di Balme, nelle Valli di Lanzo, che viveva un periodo di incertezza e rischiava la chiusura.

Ci era riuscito: l’acqua della fonte Sauzè è oggi distribuita in tutto il mondo. Ma Brero non si è fermato qui. Ha edificato un birrificio di ultima generazione in cui impiegare la “sua” acqua minerale. Infine, ha fatto un ultimo step fornendo un contributo rilevante nella crescita economica e nei posti di lavoro delle Valli di Lanzo: ha realizzato un ristorante-birreria.

«Michele Brero lascia una bella eredità, e molti collaboratori attenti, ispirati» – continua il comunicato dell’Uncem – «Per guardare a quella catena di acqua e a quelle vasche di fermentazione andando oltre acciaio e tubi. Vedendoci come lui, Michele, la passione per la montagna e le sue forze e risorse migliori».

Per i servigi forniti, il comune di Balme gli aveva conferito la cittadinanza onoraria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese