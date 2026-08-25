Fugge per il temporale e sale sul treno per tornare a casa: la storia della chihuahua Camilla ad Alessandria

ALESSANDRIA – Una fuga rocambolesca a lieto fine, quella di Camilla, la cagnolina chihuahua di 10 anni, che ha fatto ritorno dalla sua famiglia a Valmadonna, frazione di Alessandria, dopo un’insolita traversata su rotaie e un intervento provvidenziale della Polizia Ferroviaria.

Approfittando di un momento di distrazione, la piccola era uscita dal cancello di casa proprio mentre sulla zona si abbatteva un forte temporale. Spaventata dai tuoni e dalla pioggia battente, Camilla ha cercato rifugio salendo a bordo del treno diretto ad Alessandria, un tragitto che conosceva bene avendolo percorso più volte insieme al suo padrone.

Una volta arrivata alla stazione di destinazione e scesa sulla banchina, la cagnolina sola e disorientata è stata subito notata da un capotreno, che ha allertato la Polfer. Dopo essere stata accudita e ospitata per la notte a casa del Dirigente della Polizia Ferroviaria, il passaparola scattato sui canali social ha permesso di rintracciare i proprietari.

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