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Fugge per il temporale e sale sul treno per tornare a casa: la storia della chihuahua Camilla ad Alessandria

L’anziana cagnolina è stata riconsegnata al suo padrone
Chiara Scerba

Pubblicato

51 secondi fa

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ALESSANDRIA – Una fuga rocambolesca a lieto fine, quella di Camilla, la cagnolina chihuahua di 10 anni, che ha fatto ritorno dalla sua famiglia a Valmadonna, frazione di Alessandria, dopo un’insolita traversata su rotaie e un intervento provvidenziale della Polizia Ferroviaria.

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Approfittando di un momento di distrazione, la piccola era uscita dal cancello di casa proprio mentre sulla zona si abbatteva un forte temporale. Spaventata dai tuoni e dalla pioggia battente, Camilla ha cercato rifugio salendo a bordo del treno diretto ad Alessandria, un tragitto che conosceva bene avendolo percorso più volte insieme al suo padrone.

Una volta arrivata alla stazione di destinazione e scesa sulla banchina, la cagnolina sola e disorientata è stata subito notata da un capotreno, che ha allertato la Polfer. Dopo essere stata accudita e ospitata per la notte a casa del Dirigente della Polizia Ferroviaria, il passaparola scattato sui canali social ha permesso di rintracciare i proprietari.

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